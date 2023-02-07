У Зеленского призывают нардепов сделать «правильный выбор»: стало известно, что требуют власти

Время чтения: 37 Секунд

Об этой информации Арахамия сообщил в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Призываю нардепов от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» прийти к правильному для себя выбору, сложив мандаты. Это касается всех: и тех, кто сделал ошибку с политическим выбором, и реальных сторонников по идеологии», – написал в начале депутат.

Затем он добавил, что в Украине все больше приобретает популярности тренд, который способствует уничтожению пророссийских движений внутри государства.

«У кого все хорошо с понятием здравого смысла – тот все осознает. Понимает, что необходимо уходить. Данный шаг ничего не будет гарантировать. Он предоставляет шанс для того, чтобы прийти к очищению остатков совести, а в будущем предстать перед историей в не совсем уж унизительных образах», – заключил политик.

Напомним, придется отодвинуться – Арестович признался, какой размен на фронте может готовиться.