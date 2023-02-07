Политика

У Зеленского призывают нардепов сделать «правильный выбор»: стало известно, что требуют власти

Родион Власов

Народный депутат от президентской партии «Слуга народа» и по совместительству глава данной фракции Давид Арахамия обратился к некоторым народным избранникам с важным заявлением.

Время чтения: 37 Секунд

Об этой информации Арахамия сообщил в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Призываю нардепов от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» прийти к правильному для себя выбору, сложив мандаты. Это касается всех: и тех, кто сделал ошибку с политическим выбором, и реальных сторонников по идеологии», – написал в начале депутат.

Затем он добавил, что в Украине все больше приобретает популярности тренд, который способствует уничтожению пророссийских движений внутри государства.  

«У кого все хорошо с понятием здравого смысла – тот все осознает. Понимает, что необходимо уходить. Данный шаг ничего не будет гарантировать. Он предоставляет шанс для того, чтобы прийти к очищению остатков совести, а в будущем предстать перед историей в не совсем уж унизительных образах», – заключил политик.

Напомним, придется отодвинуться – Арестович признался, какой размен на фронте может готовиться.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
В, , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Родион Власов

У Пригожина проблемы: ISW выяснил, что уже происходит под Бахмутом

Институт изучения войны разузнал, что армия Российской Федерации все меньше зависит от структуры так называемой ЧВК «Вагнер».

Родион Власов

Пригожин предложил Зеленскому дуэль в небе: «Если ваша возьмет, забирайте Бахмут, если нет – идем к Днепру» (видео)

Главарь ЧВК «Вагнер» Пригожин выступил с предложением в адрес украинского президента Владимира Зеленского.

Родион Власов

Ядерные угрозы России: армия США готовится дать военный ответ

США прорабатывают военный ответ на ядерные угрозы России.

Родион Власов

Гуттериш заявил, что шансы на мир уменьшаются, а мир идёт к более широкой войне

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил, что вероятность эскалации войны РФ против Украины продолжает расти, а шансы на достижения мира между государствами уменьшаются.

Родион Власов

Польша просит Украину передать ей западные области: росСМИ представили заявление Моравецкого

В российских СМИ появилось сообщение о том, что премьер-министр Польши Матеуш призывает главу Украинского государства Владимира Зеленского к тому, чтобы тот принял важное решение насчет западных регионов.

Родион Власов

Резников сделал заявление о своей отставке: министр обороны дал обещание

Глава Минобороны Украинского государства Алексей Резников признался, что думает о своем уходе и будущем в стране.

Recent Post

Top Category