У Пригожина проблемы: ISW выяснил, что уже происходит под Бахмутом

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«ISW считает, что уменьшение зависимости российских террористических войск от ЧВК “Вагнер” вокруг Бахмута, вероятно, уменьшает влияние петуха-пригожина в ближайшем окружении Кремля. А его это сильно бесит», – написали военнослужащие Украины.

Известно при этом, что благодаря своим достижениям на фронте глава «Вагнера» Евгений Пригожин пользуется особыми привилегиями в стране, не имея никаких статусов или государственных должностей.

Более того, даже до этого момента у «вагнеровцев» часто были конфликты с командованием ВС РФ. Наемники открыто грубили генералитету РФ, требуя, чтобы им выдавали намного больше вооружения. Однако в данный момент, если Институт изучения войны прав, дальнейший ход событий, к сожалению, крайне тяжело спрогнозировать.

Напомним, Польша просит Украину передать ей западные области: росСМИ представили заявление Моравецкого.