Политика

У США новые опасения насчет РФ: СМИ рассказали, какие заявления насторожили Вашингтон

Родион Власов

Средства массовой информации на Западе рассказали о том, какой есть страх у Соединенных Штатов насчет войны России против Украины.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Новости Войны», сославшийся на прессу The American Conservative, передает «УРА-Информ».

«США опасаются, что слова представителей Украины способны привести к прямому столкновению Российской Федерации с Североатлантическим альянсом. В издании говорится о том, что Вашингтон смотрит на высказывания представителей Киева как на провокационные», – сказано в начале сообщения.

В другом же издании добавили, что Америка может начать требовать от чиновников Украины быть аккуратнее в высказываниях, а также следить за собственной речью на дипломатической площадке.

«Вашингтон имеет интерес в том, чтобы власти Украины смягчили риторику. Ведь такие заявления только подтверждают месседж Кремля о том, что Запад оказывает поддержку Киеву не для его защиты, а для ослабления Российской Федерации», – заключил источник.

Напомним, Зеленский поставил особого человека на пост Тимошенко: СМИ назвали его имя.

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