Политика

Украина и РФ были близки к прекращению огня: в Турции признались, какой момент был упущен

Родион Власов

Глава Министерства иностранных дел Турции Мавлют Чавушоглу заявил о том, что в свое время дипломатический прогресс сторон был существенным.

Время чтения: 51 Секунд

Об этой информации сообщило турецкое издание Akit, передает «УРА-Информ».

По версии турецких дипломатов, именно благодаря Анкаре Украинское государство и Российская Федерация смогли в свое время приблизиться к концу открытого военного противостояния. Однако, по словам Чавушоглу, в определенный момент ситуация значительно ухудшилась.  

«Изначально имел место быть большой прогресс. Вам известно, что стороны приблизились хотя бы к прекращению огня. Со стороны Киева и Москвы представители сами говорили об этом. Однако в данный момент войну затянули. Условия были изменены. Все стало куда как сложнее. Есть разные измерения. Увы, момент был упущен, так как появились разные маневры для новых дискуссий», – сказал Чавушоглу.

Затем представитель МИДа Турции подчеркнул, что, несмотря на все обстоятельства, Анкара продолжает прилагать собственные усилия хотя бы для того, чтобы функционировал в бесперебойном порядке Черноморское соглашение по зерну. Однако, по словам Чавушоглу, то же самое касается обмена пленными, минимизации риска на атомном объекте в Запорожской области, а также предотвращению ядерной войны между РФ и США.

Напомним, плохие новости для Путина: эксперт раскрыл, о чем начали догадываться генералы в РФ.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
В, , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Родион Власов

Азаров сказал, когда будут переговоры Украины и РФ: экс-премьер о том, кто должен вмешаться

Бывший премьер-министр Украинского государства продолжает поднимать тему той страны, где он когда-то был видным политиком.

Родион Власов

США помогут Украине вернуть Крым,- NYT

В США и Европе не исключают, что Россия может решиться на повторное наступление на Украину. РФ может приурочить его к годовщине полномасштабного вторжения — 24 февраля.

Родион Власов

Песков признался, жив ли Путин: пресс-секретарь дал новый знак

Недавно глава Украины Владимир Зеленский сказал, что не уверен в том, жив ли президент Российской Федерации Владимир Путин, на что почти сразу же отреагировали в Кремле.

Родион Власов

Тимошенко признался, что думает о своей отставке: дано краткое заявление

Один из ключевых представителей Офиса Президента Кирилл Тимошенко решил прокомментировать слухи о своем увольнении.

Родион Власов

Как закончится война РФ против Украины: на Западе дали ответ

Многие люди заинтересованы в завершении военного конфликта в Украинском государстве, который был развязан Российской Федерацией.

Родион Власов

У Зеленского готовится еще одно решение после Арестовича: нардеп опубликовал сообщение

Народный депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк говорит о том, что в скором времени в Офисе Президента начнутся перемены.

Recent Post

Top Category