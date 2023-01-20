Украина и РФ были близки к прекращению огня: в Турции признались, какой момент был упущен

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Об этой информации сообщило турецкое издание Akit, передает «УРА-Информ».

По версии турецких дипломатов, именно благодаря Анкаре Украинское государство и Российская Федерация смогли в свое время приблизиться к концу открытого военного противостояния. Однако, по словам Чавушоглу, в определенный момент ситуация значительно ухудшилась.

«Изначально имел место быть большой прогресс. Вам известно, что стороны приблизились хотя бы к прекращению огня. Со стороны Киева и Москвы представители сами говорили об этом. Однако в данный момент войну затянули. Условия были изменены. Все стало куда как сложнее. Есть разные измерения. Увы, момент был упущен, так как появились разные маневры для новых дискуссий», – сказал Чавушоглу.

Затем представитель МИДа Турции подчеркнул, что, несмотря на все обстоятельства, Анкара продолжает прилагать собственные усилия хотя бы для того, чтобы функционировал в бесперебойном порядке Черноморское соглашение по зерну. Однако, по словам Чавушоглу, то же самое касается обмена пленными, минимизации риска на атомном объекте в Запорожской области, а также предотвращению ядерной войны между РФ и США.

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