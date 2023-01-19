Политика

Тимошенко признался, что думает о своей отставке: дано краткое заявление

Родион Власов

Один из ключевых представителей Офиса Президента Кирилл Тимошенко решил прокомментировать слухи о своем увольнении.

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Об этой информации сообщила телеграм-служба новостей Украины, передает «УРА-Информ».

«Я не намерен комментировать бредни из телеграм-каналов», – коротко сказал Тимошенко.

Что примечательно, сразу 4 источника из ОП ранее заявляли о том, что Тимошенко планируют уволить с должности. Однако они добавили, что в данный момент пока не было принято окончательного решения.

При этом известно, что экс-помощник лидера Украины Алексей Арестович сам ушел с должности, написав соответствующее заявление. По его словам, теперь он работает на одной из заправок в Киевской области. Более того, он даже рад этому, поскольку, как сам заявил, в Украине сейчас очень проблематично трудоустроиться.

Как сообщалось временем ранее, у Зеленского готовится еще одно решение после Арестовича: нардеп опубликовал сообщение.

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