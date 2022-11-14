В США дали намек Киеву на переговоры с РФ: СМИ раскрыли, к чему подталкивают Украину

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Новости Войны», сославшийся на американское издание The Wall Street Journal, передает «УРА-Информ».

«США порекомендовали Украине поразмыслить насчет «реалистичных» позиций по переговорам с Российской Федерацией. То же самое касается корректировки собственных условий по Крымскому полуострову», – сказано в сообщении.

Для многих вышеупомянутое прозвучало в качестве намека на какие-то уступки Кремлю. Однако никаких конкретностей не упоминалось. Именно поэтому такое заявление эксперты интерпретируют по-разному.

Тем не менее, до сих пор неясно, что Вашингтон имел в виду, когда речь зашла о «корректировке условий по Крыму».

Напомним, в США ответили, будет ли контрнаступление ВСУ зимой: эксперты ISW определились с ответом.