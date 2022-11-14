Политика

В РФ начали говорить об объявлении войны Украине: политолог сказал, что происходит

Ирина
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Об этой информации сообщил « Диалог.UA», передает Ura-inform.

13 ноября один из прокремлевских «политологов» Марат Баширов в ходе своего интервью сделал заявление о том, что придется сделать Росси для того, чтобы «победить в данной гибридной истории с прокси-воинами».

С его слов для этого Москве будет необходимо объявить войну. Более того, российский пропагандист призвал задействовать в боевых действиях и солдат срочной службы РФ.

«Я боюсь, что РФ придется объявить войну, а также необходимо будет задействовать наши регулярные войска со срочниками», – призвал Марат Баширов. 

Ведущий, проводивший интервью у российского «политолога», задал уточняющий вопрос, каким именно странам, по его мнению, России необходимо объявить войну – Украине или всему Западу. На что Баширов дал ответ, что речь шла об Украине.

Напомним, Путин издал указ о демобилизации: кого это коснется.

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