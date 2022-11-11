Политика

Зеленский готовит особый подарок для украинцев на Новый год: инсайдер раскрыл, что произойдет

Ирина
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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник из ОП поведал, что до Нового Года должен произойти большой обмен пленными. На Банковой настаивают, чтобы была применена формула «всех на всех». Это станет пунктом Большой сделки по формуле Салливана», – сказано в сообщении.

Тем не менее, пока неясно, согласился ли Кремль на подобную идею или же нет. Более того, ни одна сторона не называет точное количество пленных людей. Эксперты, в свою очередь, называют лишь примерные цифры, которые начинаются от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч.

Напомним, в РФ дали странное обещание жителям Херсонщины: Коц сказал, что принесут людям.

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