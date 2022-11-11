Политика

В США ответили, будет ли контрнаступление ВСУ зимой: эксперты ISW определились с ответом

Ирина
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Об этой информации сообщил «Донпресс», сославшийся на исследование ISW, передает «УРА-Информ».

Эксперты Института военных исследований США говорят, что зимняя погода может усложнить процесс продвижения для обеих сторон. Но, как они уверяют, вряд ли хорошо оснащенная украинская армия остановит свое контрнаступление полностью.

По мнению аналитиков, ВСУ смогут даже легче перемещаться по замерзшей местности, чем в осенние месяцы дождей.

«Если боевые действия прекратятся этой зимой, это будет связано с логистическими проблемами и кульминацией многочисленных кампаний с обеих сторон. Российская кампания по захвату пяти регионов завершилась несколько месяцев назад, и ее войска решительно обороняют небольшую часть линии фронта», — отмечают аналитики.

Напомним, в РФ дали странное обещание жителям Херсонщины: Коц сказал, что принесут людям.

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