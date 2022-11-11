В центре Херсона появился флаг Украины: опубликованы первые кадры

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Об этой информации сообщила телеграм-служба новостей Украины, передает «УРА-Информ».

«В центре Херсона уже висит флаг Украины. Его повесили наши партизаны», – коротко подмечено в СМИ.

Однако, стоит отметить, что национальный символ достаточно маленький, и был скорее прицеплен, чем поставлен на флагшток. Некоторые даже считают, что партизаны нарисовали его балончиком, однако такая информация попросту отрицается не только экспертами, но и многими пользователями соцсетей.

Таким образом, исторический момент уже настал. Впервые с самого начала войны над Херсоном начал реять флаг Украины. Такая картина многих умилила, а некоторые даже не смогли сдержать своих слез.

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