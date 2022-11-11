Политика

Ермак опубликовал странный ребус: у Зеленского сделали явный намек для РФ

Ирина
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Об этой информации сообщил Ермак в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что ребус состоит из следующих смайликов: птица (возможно, голубь), бобер, линейка, транспортное средство, флаг Украины и бицепс. Сложив определенные смайлы, очевидно, получится сила.

До сих пор в точности никто его не разгадал, хотя теорий было много. Одна из них гласит, что боевые голуби с боевыми бобрами выбивают ВС РФ из Украины, и они являются сильными. Другие же говорят, что здесь скрыт определенный символизм именно для оккупантов из Российской Федерации.

Однако пока в точности никто не угадал, что обозначает набор вышеупомянутых смайликов. Впрочем, стоит отметить, что Ермак сумел заинтриговать пользователей соцсетей.

Напомним, стало известно, будет ли «заморожена» война в Украине после сдачи Херсона: инсайдер дал ответ.

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