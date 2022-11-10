Политика

Зеленский подписал новый указ по Херсону: подробности

Ирина

Глава Украины Владимир Зеленский распорядился о том, чтобы определенные районы Херсонской области были надежны защищены. Для этого им был подписан соответствующий документ о создании там определенных органов управления.

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Данная информация представлена телеграм-службой новостей Украины, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что речь идет о создании 4-х военных администраций на территории Херсонщины: Каховская, Долматовская, Голопристанская, а также Крестовская. На этом фоне пока неизвестно, кто их возглавит, и какие люди требуются для функционирование вышеупомянутых органов, которые будут руководствоваться непосредственно указами официального Киева.

При этом известно, что еще вчера, 9 ноября, главнокомандующий ВС РФ Сергей Шойгу анонсировал выход войск России с правого берега Днепра, где еще недавно оккупанты занимали ключевые позиции, не позволяя ВСУ подойти к некоторым рубежам.

Как сообщалось временем ранее, кремлевский дед аж призадумался – ВСУ сообщили, какое решение приняли в Иране.

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