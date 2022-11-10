Политика

Путин объявил новую «войну»: СМИ выяснили, какой указ был подписан 9 ноября 2022 г.

Ирина

Решив  сделать представителей ЛГБТ-сообщества «козлами отпущения», российские власти попытались положительно повлиять на демографию и повысить рождаемость. Как сообщают российские СМИ, 9 ноября Путин подписал соответствующий указ «Об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Время чтения: 27 Секунд

Данная информация представлена изданием «Остров», передает «УРА-Информ».

«Деструктивная идеология, в том числе пропаганда ЛГБТ, угрожает демографии Российской Федерации. Россия будет защищать брак как союз мужчины и женщины», — говорится в докладе.

Глава РФ подчеркнул, что российское правительство «рассматривает действия США и враждебных стран как угрозу традиционным ценностям» и планирует «тесно сотрудничать» со СМИ для противодействия этой «опасности» и улучшения демографической ситуации.

На этом фоне до сих пор неизвестно, как именно Запад заставляет российских мужчин становиться гомосексуалистами или нарушать демографию.

Напомним, у Путина появился новый план по прекращению войны в Украине: подробности.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Ирина

Зеленский подписал новый указ по Херсону: подробности

Глава Украины Владимир Зеленский распорядился о том, чтобы определенные районы Херсонской области были надежны защищены. Для этого им был подписан соответствующий документ о создании там определенных органов управления.

Ирина

В Мариуполь доставлен особый груз: Андрющенко рассказал, что там находится

В оккупированный Россией порт Мариуполя зашли первые российские суда с военным грузом. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Ирина

У Саакашвили выявили серьезное заболевание: врачи сообщили, что было обнаружено

Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили заявил, что врачи диагностировали у его клиента туберкулез и деменцию. Об этом 8 ноября одному из грузинских агентств сообщил адвокат экс-лидера Грузинского государства Шалва Хачапуридзе.

Ирина

Буданов анонсировал решающий период войны: глава разведки сказал, чего ждать людям

Ключевой представитель Главного управления разведкой МО Украины Кирилл Буданов сообщил о том, что наше государство уже столкнулось с началом решающих действий военного характера. Более того, представитель силовой структуры дал соответствующий сценарий будущего.

Ирина

Плохие новости для Украины: была показана карта экзитполов по выборам в США

Недавно в интернет попал особый рисунок, который демонстрирует не особо радостные перспективы для партии демократов в Соединенных Штатах. Как оказалось, в данный момент у республиканцев есть все шансы занять ключевые ниши в стране.

Ирина

У Путина появился новый план по прекращению войны в Украине: подробности

Президент России Владимир Путин недавно выдвинул идею «безболезненного» двустороннего диалога на случай «крупных территориальных уступок». Выяснилось, что глава РФ может согласиться на совершенно неожиданный шаг.