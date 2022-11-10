Решив сделать представителей ЛГБТ-сообщества «козлами отпущения», российские власти попытались положительно повлиять на демографию и повысить рождаемость. Как сообщают российские СМИ, 9 ноября Путин подписал соответствующий указ «Об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

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Данная информация представлена изданием «Остров», передает «УРА-Информ».

«Деструктивная идеология, в том числе пропаганда ЛГБТ, угрожает демографии Российской Федерации. Россия будет защищать брак как союз мужчины и женщины», — говорится в докладе.

Глава РФ подчеркнул, что российское правительство «рассматривает действия США и враждебных стран как угрозу традиционным ценностям» и планирует «тесно сотрудничать» со СМИ для противодействия этой «опасности» и улучшения демографической ситуации.

На этом фоне до сих пор неизвестно, как именно Запад заставляет российских мужчин становиться гомосексуалистами или нарушать демографию.

Напомним, у Путина появился новый план по прекращению войны в Украине: подробности.