В Мариуполь доставлен особый груз: Андрющенко рассказал, что там находится

В оккупированный Россией порт Мариуполя зашли первые российские суда с военным грузом. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Данная информация представлена ресурсом «Донпресс», передает «УРА-Информ».

По его словам, оккупанты привезли в город строительные материалы, медикаменты для военного госпиталя и несколько сотен единиц военной формы. В то же, уверяет мэр, качество военной формы поражает даже коллаборационистов, ведь оно уступает спецодежде, которую носят работники Украины.

Затем он добавил, что при этом «власти» все активнее вербуют рабочих с местных заводов для служебных командировок во временно оккупированные районы Херсонской области.

«Предлагают повышенную зарплату и защиту, мол, линии защиты 7-8 вообще существует. Из-за отсутствия работы в городе и отсутствия элементарной работы на заводах количество соискателей увеличивается. Однако есть риск, что это спровоцирует новую волну тайных мобилизаций», – заключил Андрющенко.

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