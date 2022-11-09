Политика

У Саакашвили выявили серьезное заболевание: врачи сообщили, что было обнаружено

Ирина

Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили заявил, что врачи диагностировали у его клиента туберкулез и деменцию. Об этом 8 ноября одному из грузинских агентств сообщил адвокат экс-лидера Грузинского государства Шалва Хачапуридзе.

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Данная информация представлена ресурсом «Остров», передает «УРА-Информ».

“Речь идет о предполагаемых диагнозах врачей, и выводы еще не окончательные. Это только предположения, как и 34 других вероятных заболевания Михаила Саакашвили”, – сказал адвокат.

Как сообщалось, в мае в Грузии бывшего президента страны Михаила Саакашвили перевели из тюрьмы – 12-й колонии в Рустави – в гражданскую больницу “Вивамед”.

Известно при этом, что 29 сентября 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию. 1 октября он был арестован в Тбилиси, а затем переведен в тюрьму города Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября без согласия родственников и адвокатов он был переведен из тюрьмы города Рустави в исправительную больницу города Тбилиси Глданского района.

Уже 20 ноября Саакашвили был переведен в военный госпиталь в городе Гора, где прекратил голодовку. Саакашвили фигурирует в нескольких уголовных делах в Грузии. Власти Грузии неоднократно заявляли, что арестуют его, если он пересечет границу. Саакашвили считает свое задержание незаконным и обвинения против него ложными.

Напомним, Польша готовит новое решение по украинским беженцам: стало известно, за что придется платить.

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