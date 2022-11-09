Плохие новости для Украины: была показана карта экзитполов по выборам в США

Недавно в интернет попал особый рисунок, который демонстрирует не особо радостные перспективы для партии демократов в Соединенных Штатах. Как оказалось, в данный момент у республиканцев есть все шансы занять ключевые ниши в стране.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Это полнейшее поражение демократов. Для Украины это очень плохие новости. Здесь представлены первые экзитполы по выборам в Америки. Республиканцы отмечены красным цветом», – сказано в сообщении.

На карте можно заметить, что западные регионы Америки наиболее лояльны к демократам. Однако восточнее большинство штатов готовы отдать свои голоса за представителей республиканцев.

Пока неизвестна точная причина подобного разочарования в силах демократов. Некоторые связывают это с не особо удачной политикой главы США Джозефа Байдена. Другие же вспоминают об особой тенденции в Америке, когда демократы и республиканцы каждый раз меняют друг друга на ключевых постах в стране.

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