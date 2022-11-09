Политика

Буданов анонсировал решающий период войны: глава разведки сказал, чего ждать людям

Ирина

Ключевой представитель Главного управления разведкой МО Украины Кирилл Буданов сообщил о том, что наше государство уже столкнулось с началом решающих действий военного характера. Более того, представитель силовой структуры дал соответствующий сценарий будущего.

Время чтения: 32 Секунд

Об этой информации сообщила телеграм-служба новостей Украины, передает «УРА-Информ».

В самом начале Буданов отметил, что в Украине начинается решающий период войны. По его словам, Украинское государство одержит полную победу над оккупантом, при этом освободив все занятые им оккупированные земли.

Глава разведки не стал представлять определенные детали, когда говорил о вышеупомянутом. Однако такое мнение разделяют не только другие силовики, но и представители власти, которые делают все возможное для уничтожения врага.

Общество, в свою очередь, тоже способствует победе как может, отправляя средства на счета ВСУ, не говоря уже о волонтерской помощи.

Напомним, украинцы сказали, когда их страна будет процветающей и богатой: народ сообщил, сколько еще ждать.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Ирина

В Мариуполь доставлен особый груз: Андрющенко рассказал, что там находится

В оккупированный Россией порт Мариуполя зашли первые российские суда с военным грузом. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Ирина

У Саакашвили выявили серьезное заболевание: врачи сообщили, что было обнаружено

Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили заявил, что врачи диагностировали у его клиента туберкулез и деменцию. Об этом 8 ноября одному из грузинских агентств сообщил адвокат экс-лидера Грузинского государства Шалва Хачапуридзе.

Ирина

Плохие новости для Украины: была показана карта экзитполов по выборам в США

Недавно в интернет попал особый рисунок, который демонстрирует не особо радостные перспективы для партии демократов в Соединенных Штатах. Как оказалось, в данный момент у республиканцев есть все шансы занять ключевые ниши в стране.

Ирина

У Путина появился новый план по прекращению войны в Украине: подробности

Президент России Владимир Путин недавно выдвинул идею «безболезненного» двустороннего диалога на случай «крупных территориальных уступок». Выяснилось, что глава РФ может согласиться на совершенно неожиданный шаг.

Ирина

В США поставили новое требование Зеленскому: источник сказал, к чему призывают лидера Украины

Стало известно, что у Америки появился новый запрос, который был направлен представителям Банковой. Как оказалось, он касается переговоров с Российской Федерацией, чтобы урегулировать войну в нашем государстве.

Ирина

У Зеленского готовы к переговорам с РФ: Подоляк сообщил важную информацию

Один из ключевых представителей Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил о том, что Украинское государство в действительности всегда готово вести переговоры даже с агрессором в лице Российской Федерации. Тем не менее, как сообщил деятель Банковой, должны быть соблюдены условия.