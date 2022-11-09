Буданов анонсировал решающий период войны: глава разведки сказал, чего ждать людям

Ключевой представитель Главного управления разведкой МО Украины Кирилл Буданов сообщил о том, что наше государство уже столкнулось с началом решающих действий военного характера. Более того, представитель силовой структуры дал соответствующий сценарий будущего.

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Об этой информации сообщила телеграм-служба новостей Украины, передает «УРА-Информ».

В самом начале Буданов отметил, что в Украине начинается решающий период войны. По его словам, Украинское государство одержит полную победу над оккупантом, при этом освободив все занятые им оккупированные земли.

Глава разведки не стал представлять определенные детали, когда говорил о вышеупомянутом. Однако такое мнение разделяют не только другие силовики, но и представители власти, которые делают все возможное для уничтожения врага.

Общество, в свою очередь, тоже способствует победе как может, отправляя средства на счета ВСУ, не говоря уже о волонтерской помощи.

Напомним, украинцы сказали, когда их страна будет процветающей и богатой: народ сообщил, сколько еще ждать.