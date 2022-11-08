Политика

В США поставили новое требование Зеленскому: источник сказал, к чему призывают лидера Украины

Ирина

Стало известно, что у Америки появился новый запрос, который был направлен представителям Банковой. Как оказалось, он касается переговоров с Российской Федерацией, чтобы урегулировать войну в нашем государстве.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», сославшийся на своего инсайдера в Офисе Президента, передает «УРА-Информ».

«Наш источник в ОП сообщил о том, что на Банковой считают всякие переговорные процессы с Кремлем поражением для Украинского государства. Так же это будет явным ударом по рейтингу лидера Украины Владимира Зеленского», – сообщил в начале источник.

Затем он добавил, что в свое время президент Украины уже убеждал население в том, что никаких переговоров с РФ быть не может, пока ее армия располагается на границе Украины, которая признана в 1991 году международным сообществом.

«Однако теперь представители США требуют, чтобы позиция была изменена. Им необходимо согласовать новый Минск/Стамбул-3», – заключил источник.

Напомним, Пригожин начал вести свою игру в РФ: журналисты сообщили, с кем недавно он виделся.

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