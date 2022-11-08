У Зеленского готовы к переговорам с РФ: Подоляк сообщил важную информацию

Один из ключевых представителей Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил о том, что Украинское государство в действительности всегда готово вести переговоры даже с агрессором в лице Российской Федерации. Тем не менее, как сообщил деятель Банковой, должны быть соблюдены условия.
Об этой информации сообщил Подоляк в своем «Твиттере», передает «УРА-Информ».
В самом начале Подоляк отметил, что Украина никогда не отказывалась от начала переговоров с Кремлем. Однако он предупредил, что позиция официального Киева известна Москве, а также открыта для международных партнеров.
«Первое – Россия сначала выводит свои войска из Украины. Далее – все остальное. Готов ли глава России Владимир Путин к такому? Очевидно, что нет. Потому мы и конструктивны в своей оценке: будем говорить со следующим лидером Российской Федерации», – заключил Подоляк.
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