У Путина появился новый план по прекращению войны в Украине: подробности

Президент России Владимир Путин недавно выдвинул идею «безболезненного» двустороннего диалога на случай «крупных территориальных уступок». Выяснилось, что глава РФ может согласиться на совершенно неожиданный шаг.
Об этой информации сообщил «Донпресс», сославшийся на инсайдерскую информацию в росСМИ, передает «УРА-Информ».
«Если Путину удастся достичь «компромиссного» соглашения о замораживании конфликта или если мирное соглашение с Западной Украиной и некоторыми оккупированными территориями, возможно, придется смягчить, Пригожин примет к сведению опасения ультрапатриотов», что «презренный» план лидера объясняет как возможность подкрепиться и подготовиться к решительному удару позже», – сказано в сообщении.
Так же отмечается, что если у новой политической силы найдутся противники, Кремль объявит их предателями и провокаторами. По словам источника, эта идея настолько понравилась Путину, что ему удалось заручиться поддержкой окружающих.
«Путин поручил первому заместителю главы администрации президента РФ Сергею Кириенко до 10 ноября все проверить и обсудить возможности реализации задуманного. Будет ли реализована эта идея на практике, до конца неизвестно, но темпы, с которыми Путин приближается к реализации, указывают на безвыходное положение президента, из которого он отчаянно ищет выход», – заключил источник.
Напомним, источник сказал, когда начнутся бои за Херсон: были названые точные сроки.
Average Rating