Президент России Владимир Путин недавно выдвинул идею «безболезненного» двустороннего диалога на случай «крупных территориальных уступок». Выяснилось, что глава РФ может согласиться на совершенно неожиданный шаг.

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Об этой информации сообщил «Донпресс», сославшийся на инсайдерскую информацию в росСМИ, передает «УРА-Информ».

«Если Путину удастся достичь «компромиссного» соглашения о замораживании конфликта или если мирное соглашение с Западной Украиной и некоторыми оккупированными территориями, возможно, придется смягчить, Пригожин примет к сведению опасения ультрапатриотов», что «презренный» план лидера объясняет как возможность подкрепиться и подготовиться к решительному удару позже», – сказано в сообщении.

Так же отмечается, что если у новой политической силы найдутся противники, Кремль объявит их предателями и провокаторами. По словам источника, эта идея настолько понравилась Путину, что ему удалось заручиться поддержкой окружающих.

«Путин поручил первому заместителю главы администрации президента РФ Сергею Кириенко до 10 ноября все проверить и обсудить возможности реализации задуманного. Будет ли реализована эта идея на практике, до конца неизвестно, но темпы, с которыми Путин приближается к реализации, указывают на безвыходное положение президента, из которого он отчаянно ищет выход», – заключил источник.

Напомним, источник сказал, когда начнутся бои за Херсон: были названые точные сроки.