У главы Украинского государства Владимира Зеленского начали опасаться, что Вашингтон и Москва могли затеять свою «игру». Речь идет об определенном соглашении, информация о котором может временем позже появиться.

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Данное сообщение было представлено телеграм-каналом «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш инсайдер сообщил, что в ОП переживают о вероятных переговорах Америки и России касательно Большой сделки, включающей в себя Украины. У Банковой нет иллюзий насчет западной политики. Они понимают, что интересы официального Киева для них почти приравниваются к политике Афганистана», – сказано в начале сообщения.

Затем было добавлено, что на этом фоне активизировался один из ключевых представителей Зеленского Андрей Ермак. По словам источника, его цель заключается в том, чтобы в максимальной перспективе втянут в военные действия с РФ войска НАТО.

Напомним, в РФ признались, какой «компромисс» был предложен Западу по Украине: подробности.