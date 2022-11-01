ВСУ станут еще мощнее: стало известно, с кем недавно говорил Резников

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников недавно виделся со своим коллегой из страны Запада. Стороны обсудили широкомасштабные проекты насчет того, как можно усилить все возможности армии Украинского государства.
Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».
Отмечается, что Резников встретился с Яной Черноховой – ключевым представителем Минобороны Чехии. Как оказалось, стороны говорили о более 50 проектах по усилению ВСУ при посредничестве чешской армии и ее специалистов.
«Обсуждали ситуацию на фронте, поставки оружия и оборудования, возможности расширения проектов в сфере ПВО. Вместе победим!», – сообщил Резников.
Пока неизвестно, когда проекты будут внедрены, и с помощью каких технологий потенциал ВСУ будет улучшаться. Однако, возможно, это связано с конспирацией, поскольку враг в лице ВС РФ часто следит за тем, какие поставки оружия идут в Украину.
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