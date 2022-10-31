Белый дом недоволен Зеленским: источник раскрыл, что не понравилось людям Байдена

Инсайдер из Офиса Президента сообщил о том, что официальные представители Администрации лидера Соединенных Штатов Джозефа Байдена достаточно критично отнеслись к недавним действиям главы Украины Владимира Зеленского.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», сославшийся на свой источник в ОП, передает «УРА-Информ».

«Наш источник из ОП поведал, что в Администрации Байдена остались недовольны из-за атаки на Севастопольскую бухту. Известно, что она была организована ГУР совместно с британской разведкой «МИ-6», – сообщил в начале источник.

Затем он добавил, что посольство Америки решило связаться с Ермаком, дабы выразить ему свою ноту негатива, а также предупредить о том, что подобные действия необходимо согласовывать с Пентагоном или официальными представителями США.

Пока неизвестно, что на все вышеупомянутое ответили у Зеленского. Однако, действительно, известно, что официальный Киев в некоторой степени зависит от США и ЕС в плане вооружения.

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