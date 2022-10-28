Путин сказал, что должны сделать США ради окончания войны: детали заявления

Стало известно, что у главы Кремля Владимира Путина свое видение о развязанных РФ военных действий в Украинском государстве. По его словам, Америке необходимо дать официальному Киеву некий «сигнал», чтобы конфликт был урегулирован.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Новости Войны», передает «УРА-Информ».

Как оказалось, Путин всерьез сказал, что именно США должны дать сигнал Украине о том, чтобы та начала решать проблемы с помощью мирного пути. Более того, президент России добавил, что Кремль заинтересован в переговорах, но Киев не заинтересован в них.

Что примечательно, Зеленский еще до объявления так называемых «референдумов» предупреждал всю Россию о том, что после такой инициативы с Москвой никто не будет разговаривать. Безусловно, аннексия РФ новых территорий Украины повлияла на решение украинского лидера и всего общества.

Напомним, Резников анонсировал новый этап войны РФ с Украиной: министр сказал, что изменится.