Политика

Зеленскому поступило новое предложение от Путина: стало известно, в чем оно заключается

Ирина

Стало известно, что глава Кремля Владимир Путин решил по-особенному обратиться к своему противнику из Украины Владимиру Зеленскому со своеобразным предложением о мире. Однако такое предложение было представлено украинскому лидеру далеко не представителем РФ.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Днепр Оперативный», передает «УРА-Информ».

«Зеленский сообщил о том, что российская сторона, несмотря на постоянные обстрелы с помощью ракет и дронов украинских городов, передала с помощью президента Гвинеи-Басау просьбу о так называемом «настраивании мостов» и «разблокировке взаимоотношений», – сказано в сообщении.

Однако Зеленский по-своему решил ответить на подобный месседж. По его словам, для необходимого диалога необходимо соответствующее уважение со стороны Российской Федерации. Он заверил, что Кремль обязан для переговоров уважать суверенитет, территориальную целостность и границы Украины.

Затем он добавил, что в данный момент Россия демонстрирует наплевательское отношение на все вышеупомянутое.

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