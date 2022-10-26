В НАТО готовы помочь Украине уже этой зимой: Столтенберг дал свой посыл

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил о том, что организация готова оказать существенную поддержку Украинскому государству в зимнее время. По его словам, у ВСУ будет все необходимое для войны в холод.

Время чтения: 31 Секунд

Об этой информации сообщил «Донпресс», передает «УРА-Информ».

«Зима уже близко. Эта проблема стала одним из основных посылов встречи министров обороны Альянса. Нам нужно увеличивать поставки всего, начиная с зимних комплектов одежды для личного состава, заканчивая генераторами и палатками, дабы ВСУ могли полноценно сопротивляться агрессии и зимой», – сообщил Столтенберг.

Таким образом, если верить ключевому представителю НАТО, военные Украины не будут нуждаться в дополнительном оборудовании для себя. На этом же фоне в РФ, напротив, все больше узнают о случаях проблем с обмундированием личного состава, не говоря уже о его профессиональной аккредитации.

Напомним, в НАТО сделали новое предупреждение РФ: Столтенберг о применении особого вооружения.