Политика

Песков предупредил, какая мобилизация скоро начнется: у Путина раскрыли новую правду

Ирина

Пресс-секретарь лидера Российской Федерации Дмитрий Песков обозначил, что в скором времени мобилизационные процессы несколько изменятся. По его словам, речь идет об ином виде «мобилизации», которая предусматривает дополнительные резервы для государства-агрессора.

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Об этой информации сообщили «Новости Войны», передает «УРА-Информ».

«Необходимо признать факт, что НАТО оказывает поддержку Украине. С нашей стороны такой расклад событий требует внутренней экономической, и других видов мобилизаций в само Российской Федерации», – отметил Песков.

Он добавил, что Североатлантический альянс по факту стал участником украинского конфликта. Более того, он уверяет, что для Кремля это создает некоторую нагрузку, с которой придется справляться.

Пока неизвестно, какие дополнительные процессы ждут жителей России, но многие надеются на то, что власти РФ прекратят мобилизовать людей, которые не желают участвовать в военном конфликте против чужого государства.

Напомним, армия России будет уничтожена – Боррель сказал, на что наконец-то решился Запад.

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