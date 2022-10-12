Разведка Британии выяснила, чего Кремль добивается от Зеленского: инсайдер ОП «слил» данные

Известное разведывательное агентство «МИ-6» предоставила секретную информацию в Офис Президента, с которой ознакомился глава Украины Владимир Зеленский. Выяснилось, что в данный момент РФ добивается от украинского лидера только одного действия.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«МИ-6 представили данные разведки в ОП, а также Генеральный штаб. Там говорится о том, что РФ намерена продолжить нанесение ракетных ударов по Украине. Цель у них заключается в том, чтобы вынудить Зеленского пойти на мирные переговоры. Притом обстрелы будут усиливаться ежедневно», – сообщил источник.

Затем он добавил, что стрелять будут по стратегической инфраструктуре. Именно это, по задумке Кремля, должно вызвать коллапс небывалых масштабов в современной Украине.

Тем не менее, известно, что Зеленский отказался от переговоров со странной-агрессором после проведения так называемых «референдумов» в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях Украины.

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