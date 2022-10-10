Политика

Песков дал четкий ответ насчет ядерной доктрины РФ: подробности

Ирина

Пресс-секретарь лидера Российской Федерации по имени Дмитрий Песков сообщил, что сообщество, возможно, неправильно поняло сообщество. Он решил дать краткий ответ на то, что интересует, вероятно, весь мир, который боится ядерной войны.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«Вопрос о том, попадает ли взрыв на Крымском мосту под возможности привлечения Россией ядерной доктрины, «поставлен неверно», – процитировали военнослужащие заявление спикера Кремля.

В данный момент неизвестно, что именно означает вышеупомянутое заявление. Тем не менее, есть мнение, которое предусматривает невозможность Кремлем использования оружия массового поражения.

Впрочем, пока никто в точности не может сказать, что планирует Кремль, дабы отомстить Украине за своеобразную «пощечину» лидеру РФ Владимиру Путину. Малоизвестные эксперты не исключают нанесения удара по гражданской инфраструктуре или электростанциям.

Как сообщалось ранее, в Украине предложили военным РФ хорошо заработать: Ким сообщил, в чем суть труда.

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