СНБО примет историческое решение по Украине: Данилов сообщил, что готовят власти

Глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал серьезные перемены внутри государства. Однако, по его словам, люди о них узнают сразу же, как только закончится новое заседание органа СНБО.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Инсайдер UA», передает «УРА-Информ».

«Подождите до завтрашнего дня. Во время срочного заседания СНБО будут приняты фундаментальные решения для Украинского государства», – процитировали Данилова еще 29 сентября.

К сожалению, никто до сих пор не знает, о чем именно идет речь. Разные источники утверждают, что определенного рода инициации будут приняты в связи с тем, что Кремль собирается объявить захваченные части Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей своими. Другие же утверждают, что решение может непосредственно касаться самой сути военных действий.

Тем не менее, пока никто не может дать точную информацию, сославшись на официальный источник в государстве.

Напомним, Пономарев сказал, что скоро может случиться с Путиным: оппозиционер сказал, с чем столкнулся лидер РФ.