Политика

В США назвали дату освобождения Крыма: Ходжес представил свой прогноз

Ирина

В дальнейшем, в 2023 году, по мнению американского генерала Бена Ходжеса, Вооруженные силы Украины должны приступить к деоккупации Крыма. Экс-главнокомандующий войсками США в Европе уверен, что главком Валерий Залужный добьется необходимых результатов.

Время чтения: 59 Секунд

Об этой информации сообщил Ходжес в интервью литовского издания LRT, передает «УРА-Информ».  

Он подчеркнул, что объявление мобилизации является свидетельством «тупика» для России и диктатора Владимира Путина в начатой ​​им войне.

«Он понимает, что положение его войск в Украине ухудшается, и боится, что его заставят изменить навязанную российскому обществу версию о том, что все идет по плану», — сказал генерал.

Он обратил внимание на то, что объявление мобилизации привело к протестам в РФ и эмиграции из страны мужчин призывного возраста. По мнению Ходжеса, это показывает, что российское общество на самом деле не хочет войны.

Ходжес также выразил сомнение в том, что Кремль до конца года превратит мобилизованные силы в действительно боеспособные силы. В ближайшие месяцы этот шаг не принесет никакого эффекта и не поможет Кремлю переломить развитие ситуации на фронте.

«Я очень доверяю Генеральному штабу Вооруженных сил Украины. Там работают толковые люди, которые уже многое спланировали и подготовили… Буду терпеть, пока они подрывают российскую логистику… Надеюсь, что до конца этого года ВСУ пододвинут россиян на позиции до 24 февраля, а к середине следующего года украинцы будут в Крыму», – сказал генерал.

Напомним, Финляндия намерена построить особый объект на границе с РФ: СМИ раскрыли, о чем идет речь.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Ирина

Пономарев сказал, что скоро может случиться с Путиным: оппозиционер сказал, с чем столкнулся лидер РФ

В случае, если президент России Владимир Путин попытается применить ядерное оружие, этому постараются помешать все, в том числе и окружающие его люди, которые не пожелают такого развития событий. Не исключается даже возможность прямого устранения лидера РФ.

Ирина

США передадут Украине еще больше HIMARS и не только: СМИ рассказали о радостной новости

Соединенные Штаты решили еще больше помочь Вооруженным силам Украине в борьбе за независимость и суверенитет нашего государства. Помимо уже известных комплексов «Хаймарс», Пентагон решил передать еще и другие «подарки» для официального Киева.

Ирина

Украина готова начать переговоры с Россией: Данилов сообщил детали

Украинское государство не против переговоров с Россией. Однако Киев намерен говорить с представителями Кремля только насчет компенсаций и репараций. Кроме того, есть и другие нюансы в данном вопросе.

Ирина

У ВСУ снова большие достижения на фронте: военные начали продвигаться вглубь Донбасса

Украинская армия продолжает продвигаться вглубь Донбасса. Очевидцы сообщают о бронетехнике ВСУ в нескольких населенных пунктах восточнее реки Оскол.

Ирина

В НАТО намерены передать Украине мощное вооружение: Столтенберг высказался о «референдумах»

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Енс Столтенберг сообщил о том, что организация намерена соответствующим образом помочь Украинскому государству выгнать оккупантов с нашей территории.

Ирина

Финляндия намерена построить особый объект на границе с РФ: СМИ раскрыли, о чем идет речь

Стало известно, что северный сосед Российской Федерации готовится к возможной обороне от нападения Москвы. Выяснилось, что Финляндия намерена построить такой объект у границ России, который поможет ей сдержать возможный натиск ВС РФ.