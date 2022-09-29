В США назвали дату освобождения Крыма: Ходжес представил свой прогноз

В дальнейшем, в 2023 году, по мнению американского генерала Бена Ходжеса, Вооруженные силы Украины должны приступить к деоккупации Крыма. Экс-главнокомандующий войсками США в Европе уверен, что главком Валерий Залужный добьется необходимых результатов.

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Об этой информации сообщил Ходжес в интервью литовского издания LRT, передает «УРА-Информ».

Он подчеркнул, что объявление мобилизации является свидетельством «тупика» для России и диктатора Владимира Путина в начатой ​​им войне.

«Он понимает, что положение его войск в Украине ухудшается, и боится, что его заставят изменить навязанную российскому обществу версию о том, что все идет по плану», — сказал генерал.

Он обратил внимание на то, что объявление мобилизации привело к протестам в РФ и эмиграции из страны мужчин призывного возраста. По мнению Ходжеса, это показывает, что российское общество на самом деле не хочет войны.

Ходжес также выразил сомнение в том, что Кремль до конца года превратит мобилизованные силы в действительно боеспособные силы. В ближайшие месяцы этот шаг не принесет никакого эффекта и не поможет Кремлю переломить развитие ситуации на фронте.

«Я очень доверяю Генеральному штабу Вооруженных сил Украины. Там работают толковые люди, которые уже многое спланировали и подготовили… Буду терпеть, пока они подрывают российскую логистику… Надеюсь, что до конца этого года ВСУ пододвинут россиян на позиции до 24 февраля, а к середине следующего года украинцы будут в Крыму», – сказал генерал.

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