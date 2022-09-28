В НАТО намерены передать Украине мощное вооружение: Столтенберг высказался о «референдумах»

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Енс Столтенберг сообщил о том, что организация намерена соответствующим образом помочь Украинскому государству выгнать оккупантов с нашей территории.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

В самом начале Столтенберг сказал, что НАТО ни в коем случае не будет признавать так называемые «референдумы», которые устроила РФ на территориях частично захваченных регионов в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Помимо этого, Столтенберг призвал Альянс к тому, чтобы тот передал Украине как можно больше боевых запасов. Все это делается в рамках поддержки Украины, которая, как известно, уже готовит контрнаступление на агрессора.

Как известно, для успешного контрнаступления нужны передовые виды оружия. На этом фоне Столтенберг уже выше сообщил, что НАТО продолжить оказывать поддержку Украине. Фактически, это означает, что рано или поздно Киеву передадут мощнейшее вооружения для борьбы с Кремлем.

Напомним, Шольц объяснил, почему Германия в полной мере не помогает Украине: детали заявления.