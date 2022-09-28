Финляндия намерена построить особый объект на границе с РФ: СМИ раскрыли, о чем идет речь

Стало известно, что северный сосед Российской Федерации готовится к возможной обороне от нападения Москвы. Выяснилось, что Финляндия намерена построить такой объект у границ России, который поможет ей сдержать возможный натиск ВС РФ.

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Об этой информации сообщила официальная телеграм-служба новостей Украины, передает «УРА-Информ».

«Пограничники Финляндии намерены построить забор на границе с Россией. Его длина составит около 260 километров. Обойдется постройка правительству Финляндии в сотни миллионов евро», – сказано в сообщении.

Точную причину, почему финны пришли к такому решению, никто не назвал. Тем не менее, очевидно, что на фоне начатой войны в Украине, Финляндия хочет соответствующим образом обезопаситься от возможного нападения агрессора.

В то же время Москва пока никак не реагирует на подобные инициативы. Глава Кремля Владимир Путин до сих пор сосредоточен исключительно на Украине.

Напомним, эксперты Запада выяснили, окажет ли мобилизация в РФ хоть какой-это эффект на войну в Украине.