Порошенко поставил окончательный диагноз Путину: экс-президент жестко прошелся по диктатору

Бывший лидер Украины и сегодняшний глава партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко снова заговорил о президенте России Владимире Путине далеко не в самом приятном ключе. Более того, пятый президент позволил себе весьма эмоционально высказаться о диктаторе.

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Об этой информации сообщил Порошенко в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Любые псевдореферендумы, которые огласит Путин, не имеют никакого значения. Лидер России может даже сейчас считать эти территории российскими. Это просто является доказательством того, что он – сумасшедший маньяк», – сообщил Порошенко.

Далее политик добавил, что дал соответствующее интервью западному изданию Sky News. Там он уверил мировую общественность в том, что украинцы не страшатся Путина. Кроме того он добавил, что Россия не может контролировать ситуацию в данный момент, поскольку уже множество раз отступала с ряда регионов Украины: от Киева до Харькова.

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