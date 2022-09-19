Политика

У Зеленского сказали, когда состоится встреча с Путиным: Подоляк сделал новое заявление

Один из советников Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил о том, что глава Украины Владимир Зеленский, действительно, не имеет ничего против встречи с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным. Однако существуют определенного рода нюансы.

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Об этой информации сообщила официальная телеграм-служба новостей Украины, передает «УРА-Информ».

В самом начале Подоляк отметил, что у Зеленского нет никакого резона в данный момент идти навстречу с президентом РФ. Тем не менее, учитывая риторику представителя ОП, это совсем не означает, что Зеленский отказывается от диалога.

«Встреча может состояться только после того, как войска Российской Федерации покинут всю территорию Украины», – сообщил Подоляк.

Таким образом, представители Украины обозначили свои условия для диктатора в Кремле. Однако, как известно, официальные лица России никак не реагируют на подобные заявления, продолжая гнуть свою оккупационную линию.

Напомним, опрос показал, готовы ли украинцы уступать территории ради мира с РФ.

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