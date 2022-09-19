Порошенко сказал, как ВСУ могут успешно прорвать оборону РФ: названо ключевое условие

Бывший президент Украины и по совместительству сегодняшний глава партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко сообщил о том, что контранаступление может произойти снова. Однако, по его словам, существует ключевой фактор, который необходимо создать на фронте.

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Об этой информации сообщил Порошенко в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

В самом начале Порошенко отметил, что ключевой фактор для успеха ВСУ – это создание, оснащение, вооружение и комплектование 25-30 новых бригад. Более того, он заявил, что его команда взяла на себя обязанность по обеспечению одной из таких формирований.

«Для нас это дело принципа, чтобы у бригады была новая техника. Хотя мы завершили нашу программу новых пикапов, я сказал, что этот резервный. Потому данное транспортное средство мы передали новой бригаде», – сказал Порошенко.

Затем он добавил, что приготовил множество других подарков для ВСУ, с помощью которых наши воины сумеют побороть оккупантов.

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