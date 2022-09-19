Армия Украины начала двигаться к очередному городу: СМИ рассказали об успехе ВСУ

Украинские воины освободили село Белогоровка Луганской области, которое наша армия оставила в июле в ходе наступления российских войск. Благодаря такому маневру воины Украины вышли на новые рубежи, которые позволят начать освобождать Луганскую область.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

В воскресенье, 18 сентября, в соцсетях появилось видео с украинскими боевиками в Белогоравке. В кадрах показано движение бронетехники ВСУ по селу, а также разрушенные в ходе боев дома. Судя по видео, в поселке почти не сохранилось построек.

Следует отметить, что захват Белогоровки имеет стратегическое значение, так как населенный пункт находится всего в 10 километрах от Лисичанска, что в свою очередь открывает путь для украинской армии в другие оккупированные районы Луганской области.

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