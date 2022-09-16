Война в Украине может завершиться 1 декабря: ГУР получила информацию об особых слухах в рядах ВС РФ

Среди военнослужащих Российской Федерации начала распространяться новость о том, что нынешний этап «СВО» заканчивается 1 декабря. Другие детали раскрыли украинские разведчики из ГУР.

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Об этой информации сообщил «Остров», передает «УРА-Информ».

«Среди сотрудников 14-й отдельной бригады специального назначения (В/Ч 74854) ВС РФ циркулирует информация о том, что один из этапов СВО должен быть завершен до 1 декабря 2022 года». – говорится в отчете

В сообщении сказано, что после этой даты регулярные части Вооруженных Сил РФ будут выведены с части оккупированных территорий Украины. Эксперты предполагают, что на оккупированной территории останутся только так называемые «добровольческие батальоны».

К сожалению, вышеупомянутую информацию никто не может в точности подтвердить или опровергнуть. Тем не менее, жители Украины надеются на скорейшее завершение войны.

Напомним, Кадыров обратился к РФ из-за Украины: глава Чечни озвучил финальное решение по «спецоперации».