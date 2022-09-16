Политика

В Украине решилась судьба «ОПЗЖ»: СБУ приняла окончательный «приговор»

Служба безопасности Украинского государства прислушалась ко многим жалобам и в итоге запретила деятельность партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». С 15 сентября 2022 года их деятельность в Украине будет являться незаконной, а все нардепы по умолчанию лишены своих мандатов.

Время чтения: 31 Секунд

Данная информация представлена телеграм-каналом «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«По инициативе СБУ в Украине окончательно запретили деятельность «ОПЗЖ». 15 сентября Кассационный административный  суд в составе Верховного Суда Украины отклонил апелляционную жалобу пророссийской политической силы. Таким образом, благодаря этому действию была полностью прекращена деятельность оппозиционеров из этой партии на территории всей Украины», – сказано в сообщении.

Известно, что многие представители «ОПЗЖ» были возмущены из-за вышеупомянутого решения. Что интересно, возмутилось и немало граждан РФ, которые, вопреки здравому смыслу, начали говорить о нарушении свобод и демократии.

Как сообщалось ранее, Шольц раскрыл позицию Путина после провалов РФ: глава РФ дал понять, была ли война ошибкой.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Война в Украине может завершиться 1 декабря: ГУР получила информацию об особых слухах в рядах ВС РФ

Среди военнослужащих Российской Федерации начала распространяться новость о том, что нынешний этап «СВО» заканчивается 1 декабря. Другие детали раскрыли украинские разведчики из ГУР.

В РФ была попытка свергнуть Путина: СМИ раскрыли, кто попытался это сделать, и что произошло с людьми

Российский суд оштрафовал народных избранников Смоленского областного городского совета за так называемую «дискредитацию» российской армии и лично диктатора Владимира Путина. Однако, к сожалению, их попытка совсем не увенчалась успехом.

Путин намерен жестко мстить Украинцам: Боррель предупредил, какое настроение у главы Кремля

Один из ключевых представителей Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высказал тревожные опасения. По его словам, после череды поражений на фронте Российская Федерация может принять решение о начале массированных бомбардировок в Украины.

Зима станет еще сложнее: Шмыгаль признал новую проблему с газом

Украинские власти пытались подготовить к отопительному сезону 19 млрд кубометров газа, но поставленная цель оказалась недостижимой. Такое признание сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.

РФ оказалась в опасности – Песков раскрыл, придется ли заканчивать «спецоперацию»

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков рассказал о серьезной опасности для РФ и объяснил, собирается ли Кремль останавливать «спецоперацию» в ближайшее время.

Шольц раскрыл позицию Путина после провалов РФ: глава РФ дал понять, была ли война ошибкой

Армия России терпит последовательные неудачи в так называемой «спецоперации», что должно было повлиять на позицию президента РФ Владимира Путина. Канцлер Германии Олаф Шольц решил воспользоваться этой возможностью и склонить его к миру.