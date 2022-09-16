Служба безопасности Украинского государства прислушалась ко многим жалобам и в итоге запретила деятельность партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». С 15 сентября 2022 года их деятельность в Украине будет являться незаконной, а все нардепы по умолчанию лишены своих мандатов.

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Данная информация представлена телеграм-каналом «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«По инициативе СБУ в Украине окончательно запретили деятельность «ОПЗЖ». 15 сентября Кассационный административный суд в составе Верховного Суда Украины отклонил апелляционную жалобу пророссийской политической силы. Таким образом, благодаря этому действию была полностью прекращена деятельность оппозиционеров из этой партии на территории всей Украины», – сказано в сообщении.

Известно, что многие представители «ОПЗЖ» были возмущены из-за вышеупомянутого решения. Что интересно, возмутилось и немало граждан РФ, которые, вопреки здравому смыслу, начали говорить о нарушении свобод и демократии.

Как сообщалось ранее, Шольц раскрыл позицию Путина после провалов РФ: глава РФ дал понять, была ли война ошибкой.