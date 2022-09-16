В РФ была попытка свергнуть Путина: СМИ раскрыли, кто попытался это сделать, и что произошло с людьми

Российский суд оштрафовал народных избранников Смоленского областного городского совета за так называемую «дискредитацию» российской армии и лично диктатора Владимира Путина. Однако, к сожалению, их попытка совсем не увенчалась успехом.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Медуза», передает «УРА-Информ».

Все началось с того, что 8 сентября депутаты Санкт-Петербурга обратились в Государственную Думу с просьбой обвинить президента России Путина в государственной измене, чтобы объявить ему импичмент. Планировалось также подключение общественных организаций и других органов к этому делу. Однако попытку резко пресекли спецслужбы.

Сообщается, что пять депутатов оштрафованы на сумму от 44 до 47 тысяч рублей. Кроме того, 13 сентября Смоленский районный суд Санкт-Петербурга признал, что горсовет не собирался и может быть распущен на этом основании.

Напомним, Шольц раскрыл позицию Путина после провалов РФ: глава РФ дал понять, была ли война ошибкой.