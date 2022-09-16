Путин намерен жестко мстить Украинцам: Боррель предупредил, какое настроение у главы Кремля

Один из ключевых представителей Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высказал тревожные опасения. По его словам, после череды поражений на фронте Российская Федерация может принять решение о начале массированных бомбардировок в Украины.

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Данная информация была представлена Боррелем во время интеврью издания El Mundo, передает «УРА-Информ».

В самом начале политик отметил, что в ближайшее время мирные города на востоке Украины могут столкнуться с массированным обстрелом со стороны российской армии. Он уверен, что так Владимир Путин будет мстить «братскому народу» за разгром «второй армии».

По словам Борреля, успешное контрнаступление украинских войск в Харьковской области сильно разозлило Путина. В феврале Кремль планировал взять Киев за 72 часа, но теперь нападающим приходится бежать с поля боя, бросив раненых, технику и боеприпасы.

«Путин зол, разочарован своей армией и хочет отомстить за свое унижение». Поэтому следует ожидать от России резкого ответа, но не на фронте, а в стратегических центрах с массированными бомбардировками», — сказал Борель.

Сейчас, по данным спецслужб, обсуждается объявление всеобщей мобилизации в России. Однако мнения разошлись. Даже те, кто до недавнего времени был готов победить всех русских, сомневаются в необходимости этого решения.

«России не хватает ресурсов, а не людей. Она утратила половину собственных возможностей», – заключил Боррель.

Напомним, РФ оказалась в опасности – Песков раскрыл, придется ли заканчивать «спецоперацию».