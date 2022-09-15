Зима станет еще сложнее: Шмыгаль признал новую проблему с газом

Украинские власти пытались подготовить к отопительному сезону 19 млрд кубометров газа, но поставленная цель оказалась недостижимой. Такое признание сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Об этой информации сообщает «Корреспондент», передает «УРА-Информ».

В наши дни удалось собрать лишь 13,2 млрд кубометров газа, а в октябре показатель будет составлять 14,5-15 млрд куб. м.

«Ситуация летом была непредсказуема, у нас были очень напряженные переговоры с НАК Нафтогаз… к сентябрю мы подошли с гарантиями от западных партнеров и некоторых других стран, которые помогут нам с запасами газа в 4-м и 1-м кварталах. Это дает нам возможность говорить, что отечественных запасов в 15 млрд кубов будет достаточно», – объяснил Шмыгаль.

От США Украина постепенно получит 2 млрд куб. м. газа, кроме того, власти пытаются договориться о поставках из Норвегии.

Стоит добавить, что Украина помимо газа имеет в запасе 2,2 млн тонн угля, а в будущем страна успеет собрать еще 0,3 млн тонн. Это рекордный показатель.

Напомним, в Украине уволят 30% чиновников: Шмыгаль объяснил радикальную инициативу.