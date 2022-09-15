Зеленский из Харьковской области обратился к жителям Крыма: Украина подготовила план

Украина имеет план по возвращению Крыма, а жители полуострова скоро увидят всю ложь пропаганды РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Харьковскую область.

Время чтения: 34 Секунд

Об этой информации сообщает «ДонПресс», передает «УРА-Информ».

Зеленский решил лично проинспектировать освобожденные от РФ регионы на Харьковщине. Он увидел большие разрушения, но призвал украинцев верить в светлое будущее. Также Зеленский призвал украинцев посылать сигналы жителям временно оккупированных регионов:

«Хочу послать сигнал жителям Крыма: вы украинцы, мы помним это и нам болит то, что вы находитесь восемь лет под гнетом России. Я пока не могу назвать точных дат, но Украина имеет план возвращения полуострова. Знайте, что Украина вернет свои земли и своих людей».

Он подчеркнул, что крымчане подверглись сильной и длительной пропаганде РФ, но вскоре они увидят правду благодаря Украине.

Напомним, у Зеленского рассказали, что ждет Кривой рог: власти ответили, затопит ли город.