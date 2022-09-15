Шольц раскрыл позицию Путина после провалов РФ: глава РФ дал понять, была ли война ошибкой

Армия России терпит последовательные неудачи в так называемой «спецоперации», что должно было повлиять на позицию президента РФ Владимира Путина. Канцлер Германии Олаф Шольц решил воспользоваться этой возможностью и склонить его к миру.

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О последствиях их разговора сообщает The Telegraph, передает «УРА-Информ».

Телефонный разговор состоялся 13 сентября, после этого представитель Германии сообщил СМИ о том, что Путин не собирается отказываться от «спецоперации». Более того, Путин уверен в правильности своих прошлых решений.

«В ходе 90-минутного разговора я не увидел никаких признаков смягчения позиции Путина. Он не считает «спецоперацию» плохим решением и собирается ее продолжать. Есть вероятность, что его подход стал лишь более агрессивным», – рассказал Шольц.

Также канцлер обсуждал с Путиным отношение к военнопленным и ситуацию с ЗАЭС. Однако Путин не дал реальных гарантий безопасности. Есть видимость, что для Путина главной целью является победа, а методы вторичны.

Напомним, Кадыров обратился к РФ из-за Украины: глава Чечни озвучил финальное решение по «спецоперации».