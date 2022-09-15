РФ оказалась в опасности – Песков раскрыл, придется ли заканчивать «спецоперацию»

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков рассказал о серьезной опасности для РФ и объяснил, собирается ли Кремль останавливать «спецоперацию» в ближайшее время.

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Об этой информации сообщает «Корреспондент», передает «УРА-Информ».

Песков уверен, что сейчас Россия как никогда ранее видит реальность угрозы со стороны НАТО. Неудачи РФ на фронте не побудят Кремль к завершению «спецоперации», наоборот, планируется активизация сил для борьбы.

«Ни для кого не секрет, что документ о гарантиях безопасности Запад хочет реализовать до вступления Украины в НАТО, иными словами, Киев и НАТО все еще сближаются. Это является прямой угрозой для России, которая изначально и стала стимулом для проведения «спецоперации». Сейчас борьба России актуальна как никогда», – сказал Песков.

Стоит отметить, что при этом некоторые сторонники русского мира после провалов армии РФ начали открыто выражать разочарование в путинском режиме.

Напомним, Шольц раскрыл позицию Путина после провалов РФ: глава РФ дал понять, была ли война ошибкой.