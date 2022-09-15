Политика

Кадыров обратился к РФ из-за Украины: глава Чечни озвучил финальное решение по «спецоперации»

России пора совершить переход от «спецоперации» к полномасштабной войне против Украины. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он призывает Кремль к объявлению мобилизации и просит россиян проявить активную гражданскую позицию.

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Об этой информации сообщает «ДонПресс», передает «УРА-Информ».

«Я хочу высказаться о «спецоперации», которая давно приобрела масштаб военных действий. На месте высшего руководства я бы незамедлительно объявил мобилизацию. Нужно использовать все возможности, чтобы максимально быстро положить конец сопротивлению со стороны Украины… Нашим гражданам я скажу так, что ждать мобилизации не нужно, лучше прямо сейчас идти в военкоматы», – заявил Кадыров.

Он подчеркнул, что чеченские подразделения не собираются слаживать оружие, даже если «спецоперация» завершится.

«Мы не собираемся прекращать борьбу с этими шайтанами. Нужно их уничтожать, другого пути у нас нет», – заключил Кадыров.

Напомним, победы ВСУ всколыхнули народ РФ: Песков предупредил о последствиях критики «спецоперации».

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