Россию ждет череда новых поражения – «экс-народный губернатор» Донбасса назвал причину разочарования

Многие сторонники русского мира в наши дни полностью разочаровываются в руководстве России. Одним из таких людей является бывший «народный губернатор» Донбасса Павел Губарев. Он публично заявил, что Россию ждет много неудач из-за ее руководства.

Время чтения: 31 Секунд

Об этой информации сообщает «ДонПресс», передает «УРА-Информ».

Губарев считает, что армия России неуклонно приближается к полному краху главным образом из-за неумелого руководства. При этом он не верит, что нынешние неудачи приведут к переменам в структуре власти РФ.

«Пожалуй единственной причиной столь серьезных неудач является система власти РФ. Она построена по такому принципу, что умные люди пробиться к руководящим должностям не могут. При этом награды получают те люди, которые для успеха ничего не сделали, а лишь «заносили» куда надо. Пока система не изменится, нас будут ждать все новые поражения», – заявил Губарев.

Напомним, в Украине анонсировали увеличение зарплат: власти раскрыли сроки и подробности.