Россия узнала о большой угрозе со стороны Грузии: народ решит, нужны ли бои за Осетию и Абхазию

На фоне провалов армии РФ в так называемой «спецоперации» Россию могут втянуть в еще один острый военный конфликт. Речь идет о Грузии, а именно о решении вопроса с Осетией и Абхазией.

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Об этой информации сообщает «ДонПресс», передает «УРА-Информ».

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Георгий Кобахидзе заявил, что власти Грузии проведут референдум, на котором народ скажет, нужно ли воевать с РФ за территории.

«Столь ответственный вопрос должен решать сам народ. Пусть люди скажут, стоит ли Грузии открывать второй фронт против РФ», – сказал Кобахидзе.

Он добавил, что за решение данного вопроса активно выступает Украина, которая хочет видеть Грузию свободной и сильной.

Стоит отметить, что вопрос о референдуме находится на стадии обсуждения, точных дат пока не называлось.

Напомним, победы ВСУ всколыхнули народ РФ: Песков предупредил о последствиях критики «спецоперации».