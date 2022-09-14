РФ бросила все силы в одну точку – Арестович рассказал об отчаянной цели Кремля

Россия собрала силы в одной точке для достижения хотя бы незначительных успехов, которые должны будут успокаивать россиян. При этом на всех других участках ВСУ проявляют себя более успешно, а единственное спорное место все же не выглядит перспективным для РФ.

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Об этой информации в эфире Фейгин Live заявил советник главы ОПУ Алексей Арестович, передает «УРА-Информ».

РФ нацелила войска на Бахмут Донецкой области. РФ всеми силами пытается одержать локальную победу над ВСУ, но Арестович призывает не верить в фейки Кремля по поводу успеха. Сейчас враг будет приукрашивать ситуацию в этом участке, чтобы дать СМИ тему, в которой армия РФ не выглядит жалкой.

«РФ сосредоточила силы на части фронта протяженностью в 20 км около Бахмута. По сути, это единственное место, где РФ атакует. Есть некоторые шаги на Марьинке и Песков, но продвижения там нет абсолютно», – сказал Арестович.

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