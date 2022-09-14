Путин готовится сдать Крым – Жданов назвал причины смелого прогноза

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что есть ряд признаков, которые указывают на подготовку России к сдаче Крыма. В таком случае для РФ может стать приоритетом спасение дорогостоящей техники.

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Об этой информации сообщает «ДонПресс», передает «УРА-Информ».

«В наши дни почти вся авиация покинула полуостров и вернулась в РФ. Флот ушел за мыс Фиолент и дрейфует по направлению к Новороссийску. Почти весь штаб Черноморского флота перешел в Новороссийск», – рассказал Жданов.

Он полагает, что эти факты указывают на подготовку РФ к потере Крыма. Так Кремль хочет спасти хотя бы технику.

Также Жданов заявил, что активно приближается поражение РФ и на Херсонском направлении. Эксперт прогнозирует, что ВСУ добьются успеха за одну или две недели.

«На Херсонском направлении у РФ хватит сил на одну-две недели, затем начнется отступление, будет много пленных. Армия РФ будет вынуждена бросить технику, чтобы поскорее удрать», – сказал Жданов.

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